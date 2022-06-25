الجيش اليمني يعلن ارتكاب الحوثيين 1707 خروقات للهدنة خلال 23 يوما

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 1700 خرق للهدنة خلال 23 يوما.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، في بيان صحفي، إن "مليشيا الحوثي الإيرانية، مستمرة في خروقاتها للهدنة الأممية، في كل جبهات ومحاور القتال، أمام الالتزام التام والكامل لقوات الجيش بوقف إطلاق النار وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية".

وأشار مجلي إلى "ارتكاب مليشيات الحوثي 1707 خروقات للهدنة، خلال 23 يوما، في جبهات محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة"، مفيدا بأن "أفراد الجيش تصدوا لكل تلك الخروقات والهجمات العدائية".

ولفت إلى أن" المليشيا الحوثية تواصل الدفع بتعزيزات من عناصرها وعتادها إلى خطوط التماس في الجبهات الجنوبية والشمالية الغربية للمحافظة"، موضحا أن "مليشيا الحوثي تواصل تصعيدها ضد المدنيين والأعيان المدنية، وذلك من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة المتفجرة وزراعة الألغام التي تسببت في استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية".

يشار إلى أنه تم مطلع يونيو الجاري، تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين، بعد انقضاء مدتها الأصلية التي بدأت مطلع أبريل الماضي.

ويشهد اليمن حربا متواصلة منذ أكثر من 8 سنوات، بين القوات الحكومية ، المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة.