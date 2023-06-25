روسيا: هدوء في روستوف بعد مغادرة رئيس ومقاتلي فاجنر

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، إن الوضع هدأ حول مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، وإن حركة المرور استؤنفت في الشوارع، وذلك بعد أن غادر يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة ومقاتليها المدينة.



وفي مقطع فيديو نشرته وكالة «سبوتنيك» على تطبيق «تلجرام»، قالت إنه تم التقاطه في مدينة روستوف، ظهر رجل يقوم بأعمال تنظيف في أحد الشوارع وسيارات تتحرك في شارع آخر.



وأعلن الكرملين السبت، أنّ رئيس مجموعة فاجنر العسكرية سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتمّ إسقاطها، كما أن مقاتلي فاجنر الذين شاركوا في «التمرد المسلح» لن تتم مقاضاتهم، وسيسمح لهم بالانضمام رسميا إلى الجيش الروسي.



وأكد الكرملين أن التمرّد الفاشل الذي نفّذته مجموعة فاجنر، لن يؤثّر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.



وأوقف بريجوجين تقدم قواته نحو موسكو السبت، ما أبعد روسيا عن أخطر أزمة أمنية منذ عقود.



وكان الخلاف قد انفجر بين قائد فاجنر يفغيني بريغوجين وكبار ضباط الجيش الروسي السبت، مع استيلاء مقاتلي المجموعة العسكرية الخاصة على مقر رئيسي للجيش في جنوب روسيا ثم توجههم شمالاً نحو العاصمة.