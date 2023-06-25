تلقى اللواء مازن صبري، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة العامل وائل عبدالكريم حسن، وعمره 36 سنة، بعد سقوطه داخل بالوعة صرف صحي، بمشروع الفيروز السكني بنطاق مدينة بورفؤاد، كما تم انتشال 4 عمال آخرين.

والعمال الذين تم إنقاذهم هم: عمر أحمد أحمد 16 سنة، ومحمود أحمد محمد 31 سنة، ومحمد كرم 35 سنة، وإبراهيم علي إبراهيم 56 سنة، ونقلتهم سيارة الإسعاف لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة بمستشفى الحياة بمدينة بورفؤاد،

حيث تم عمل إنعاش قلبي رئوي، ودخول العناية المركزة بمستشفى الحياة بمدينة بورفؤاد.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول مدينة بورفؤاد، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث، ولحين التصريح بدفن الجثة.