علق الناقد الفني طارق الشناوي، على عودة الفنان محمد سعد مع المخرج وائل إحسان بفيلم «دكتور عدوة»، وذلك بعد غيابه 5 سنوات عن السينما.

ووصف خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الاعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، الفنان محمد سعد بـ «الموهبة الحقيقية» التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية.

وقال إن نجاح «سعد» لم يكن حالة استثنائية بل كان نجاحا طاغيا بأرقام سجلت في تاريخ السينما، وذلك بفضل موهبته التي برزت منذ فيلم «الناظر»، موضحا أن الخطأ الذي وقع فيه هو عدم إدراكه مرحلة «التشبع» وعدم توقفه في الوقت المناسب.

وأعرب الشناوي عن أمله في أن ينجح المخرج وائل إحسان – مخرج فيلم اللمبي- في تقديم «سعد» بشكل مختلف يعيده إلى دائرة النجاح من جديد، قائلا «محمد سعد فنان مبدع وموهوب، والمخرج وائل إحسان موهوب لابد أن ينتقل به إلى منطقة أخرى مختلفة؛ لأنه يستحق».

وعن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع أسرتها بعد أزمة التسريبات الأخيرة الخاصة بطليقها الفنان حسام حبيب التي اتهم فيها أسرتها وشقيقها باستغلالها، قال إنه يتمنى أن تتجاوز شيرين هذه المحنة بفضل حب الجمهور، مؤكدا أن أسوأ ما قد يتعرض له الإنسان هو الخلاف مع أقرب الناس إليه.

وأشار إلى أن شيرين تعد من أهم الأصوات في الوطن العربي و«عنوان جميل لمصر»، متمنيا لها الخروج من هذه الأزمة بسلام.