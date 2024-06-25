 سرايا القدس تعلن استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سرايا القدس تعلن استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 6:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يونيو 2024 - 6:02 م

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء: «فجرنا عدد من العبوات الأرضية في الآليات العسكرية الصهيونية على خط السير والإمداد في منطقة تل زعرب جنوب غرب مدينة رفح وقصفناها بالتزامن مع تموضعات العدو بوابل من قذائف الهاون الثقيل والنظامي».

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت سرايا القدس بأنها قصفت مع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

وأعلنت كذلك أنها قصفت بقذائف الهاون العيار الثقيل مقرا لقيادة الاحتلال في موقع أبو عريبان بمحور نتساريم.

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