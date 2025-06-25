تراجع أسعار الدواجن في الأقصر بسبب وفرة المعروض

شهدت أسواق الأقصر خلال الأسبوع الجاري تراجعًا ملحوظًا في أسعار الدواجن، حيث انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 80 جنيهًا، والبلدي إلى 95 جنيهًا، بينما سجل كيلو الدواجن الساسو 110 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الأوراك 95 جنيهًا.

هذا الانخفاض المفاجئ بعث حالة من الارتياح بين المواطنين، في وقت تحدث فيه عدد من التجار عن الأسباب التي تقف خلف هذا التراجع.

وقال أحمد أبو حمزة، تاجر دواجن في مدينة الأقصر، إن الأسعار الحالية لم تحدث منذ شهر رمضان الماضي، مبينًا أن سعر كيلو الدواجن البيضاء كان يتراوح بين 100 و110 جنيهات، والآن أصبح 80 جنيها فقط.

وأوضح أبو حمزة، لـ"الشروق" أن سبب الانخفاض يعود إلى زيادة المعروض من الدواجن في السوق بعد أن امتلأت المزارع خلال فترة عيد الأضحى والذي يحرص فيها المواطنون على شراء اللحوم البلدية أكثر بكثير من الدواجن.

وأضاف أبو حمزة، أن الإقبال زاد خلال الأيام الأخيرة، خاصة من أصحاب المطاعم والأسر متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن السوق بدأ يستعيد عافيته بعد فترة من الركود.

وأكد فراج أبو مراد، تاجر دواجن بسوق مدينة الأقصر، أن الدواجن البلدية التي كانت تُباع بـ120 جنيهًا أصبحت الآن بـ95 فقط، نتيجة تراجع أسعار الأعلاف المستوردة واستقرار أسعار الذرة والصويا في السوق العالمي، بجانب توفر كميات كبيرة جدا منها في السوق.

وأشار أبو مراد، عبر "الشروق" إلى أن فراخ الساسو أيضًا تراجعت إلى 110 جنيهات، بعد أن كانت بـ135، وعادت المزارع إلى العمل بكامل طاقتها بعد تحسن الظروف البيئية، ما زاد من المعروض وخفّض الأسعار.

وأردف أحمد شعبان، تاجر دواجن في البياضية بالأقصر أن هناك حالة من التفاؤل في السوق، مع توقعات باستمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المستهلك بدأ يشعر بفرق الأسعار ويشتري بكميات أكبر.

واستطرد شعبان، لـ"الشروق" أن انخفاض أسعار الأوراك إلى 95 جنيهًا شجع كثيرين على الشراء، خصوصًا أنها تُعد من أكثر الأجزاء استخدامًا في البيوت والمطاعم، متوقعًا أن يستمر هذا الانخفاض في الأسعار لمدة أسبوعين أخريين على الأقل ثم تعود للارتفاع تدريجيا من منتصف شهر يوليو.