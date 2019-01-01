موجة حارة تجتاح أوروبا تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في 4 دول

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اجتاحت موجة حارة شمال غرب أوروبا ما أدى لارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة في بلجيكا وألمانيا بالإضافة إلى باريس.

وسجلت ألمانيا أعلى درجة حرارة على الإطلاق عند 42.6 درجة مئوية، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي"، نقلا عن بيانات أولية.

وأعلن خبير الأرصاد الجوية ديفيد ديناو على تويتر أن بلجيكا سجلت أيضا رقما قياسيا جديدا لم يتم تسجيله بالبلاد على الإطلاق وبلغ 40.6 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الفرنسية "مترو فرانس" إن باريس شهدت درجات الحرارة تصل إلى 42 درجة، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في العاصمة الفرنسية.

وتوقعت بريطانيا أن تسجل أعلى درجة حرارة عند 39 درجة، لكن في النهاية لم تصل الحرارة إلى 38 درجة، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني "ميت أوفيس". ولا يزال اليوم الخميس هو اليوم الأعلى سخونة في التاريخ خلال شهر يوليو.

وشهدت هولندا أكثر أيامها حرارة منذ 75 عاما، بعدما تخطت درجات الحرارة حاجزالـ 40 درجة مئوية.

واحتاج 20 طفلا يقيمون في أحد المعسكرات بالقرب من مدينة أوتريخت بجنوب البلاد إلى عناية طبية بسبب الأحوال الجوية القاسية.

وقالت الشرطة إن 16 تم نقلهم إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وفي ألمانيا، دعا حزب الخضر المعارض إلى السماح للموظفين بإجازة أو العمل من المنزل أثناء الحرارة غير المعتادة.

ووفقا لعلماء المناخ، من المرجح أن تصبح موجات الحرارة مثل هذه أمرا معتادا في السنوات القادمة.

وقالت دانيلا جاكوب مديرة مركز خدمات المناخ في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن "الأمر غير واضح حتى الآن عما إذا ستكون هناك دائما أرقام قياسية جديدة أم مجرد أننا نقترب من درجات الحرارة القياسية هذه".