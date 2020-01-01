فجر فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، بتصريح ناري أشار خلاله أن الحكام الأفارقة كانوا يجاملون القطبين في البطولات الإفريقية خلال فترة مسيرته بالثمانينات.

وكان فاروق جعفر من أبرز اللاعبين في تاريخ القلعة البيضاء لما قدمه من إنجازات وبطولات عديدة رفقة الفريق وقتها.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لقناة الزمالك: "المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفاد من أخطاء التحكيم، وخلال فترة الثمانينات كانت الأندية المصرية تجامل الحكام الأفارقة عندما يأتون إلى مصر لإدارة المباريات في البطولات الإفريقية".

وأضاف:" كنت اجلس برفقة المسؤول الإداري مع الحكام الأفارقة ونجاملهم من خلال توفير لهم فنادق على أعلى مستوى، وتوفير سيارة خاصة فارهة فئة معينة تنقل الحكم سواء إلى مقر تواجده وإلى ملعب المباراة".

وأكمل:" كنا نجتمع بالحكام الأفارقة قبل المباراة، جميع الأندية المصرية استفادوا من الحكام في البطولات الإفريقية خاصًة وأن كان هناك اجتماع فني قبل المباراة حيث الحكام يخيرون قائد الفريق بالحصول على ركلة جزاء أم طرد لاعب من الفريق المنافس".

وتابع :" هذا كان يفعله أيضا الأهلي والإسماعيلي والمقاولون والفرق الأخرى التي شاركت خلال تلك الفترة بالبطولات الإفريقية، قمنا في الزمالك بذلك بعدما علمنا أن هذا ما تفعله الأندية الأخرى في مبارياتها".

وأتم :" منتخب مصر تأهل أيضا إلى كأس العالم عام 1990 بالمجاملة، الكرة كانت تدخل مرمى مصر والحكام لا يحتسبون الأهداف ولولا المجاملات التحكيمية لما تأهلنا".