 التموين: سداد تكلفة تصنيع الخبز البلدي خلال فترة أجازة عيد الأضحى - بوابة الشروق
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التموين: سداد تكلفة تصنيع الخبز البلدي خلال فترة أجازة عيد الأضحى

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 6:26 م | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 6:26 م

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، سداد تكلفة تصنيع الخبز لمخابز إنتاج رغيف الخبز البلدي خلال فترة إجازة عيد الأضحى وحتى يوم أمس السبت، بإجمالي مبلغ 175 مليون جنيه.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إن ذلك يأتي في إطار متابعة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمنظومة صناعة الخبز وتداولها.

وأضافت أن الهيئة العامة للسلع التموينية، سددت أيضا فارق نقاط الخبز للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية بإجمالي مبلغ 265 مليون جنيه، الأحد 11 من يوليو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وقبل موعد صرفها بعشرة أيام.

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