احتجاجات واسعة تنديدا بارتفاع أسعار المشتقات النفطية شرقي اليمن

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اندلعت احتجاجات شعبية واسعة تنديداً بارتفاع أسعار المشتقات النفطية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن اليوم الأحد.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن المحتجين جابوا أماكن متفرقة في المدينة مرددين هتافات مناهضة للحكومة الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية.

وحسب السكان ، قطع المحتجون عددا من الشوارع الرئيسية وقاموا بإحراق إطارات السيارات ما أدى إلى ارتفاع أعمدة الدخان في بعض أحياء.

ولم تفرق السلطات وقوات الأمن تلك الاحتجاجات حتى الآن.

وفرضت شركة النفط بحضرموت، التابعة للحكومة الشرعية يوم امس السبت، تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية، ليصل سعر لتر البنزين إلى 600 ريال يمني بدلاً عن 400 ريال ، ما تسبب في ارتفاع أجور المواصلات والمواد الغذائية.