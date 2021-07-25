السعودية تعلن الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد لعام 1443 هجرية

أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الضوابط المنظمة لموسم العمرة لعام ١٤٤٣هجريًا، عقب ساعات من انتهاء تنظيم موسم الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

وفيما يخص الإلتزامات العامة لشركات ومؤسسات العمرة، فإنها تلتزم بتنفيذ كل ما ورد في العقد المبرم مع المعتمر وما يتضمنه البرنامج من خدمات، مع إبلاغ كافة التعليمات للموكل الخارجي في الدول المصدرة للمعتمرين وإزالة أي عراقيل تقع أمامهم، مع الإلتزام بتحديث وتعديل البرنامج على النظام الإلكتروني بشكل دائم وفق ما يطرأ من متغيرات على البرامج.

ويتم إدخال بيانات الاستعداد المسبق في النظام الإلكتروني للعمرة قبل قدوم المعتمرين بـ٢٤ ساعة بحد أقصى، بحيث تشمل بيانات رحلتي القدوم والمغادرة المؤكدة للمعتمر مع أرقام التذاكر ومنافذ الدخول والخروج، كما تلتزم الشركات بتوصية الحجاج اتباع الإجراءات الاحترازية خلال رحلتهم، وكذا متابعة اشتراطات الناقل الجوي وبلد المغادرة، علاوة على اشتراط فحص pcr قبل صعود طائرة العودة من المملكة، وإلا يتم إلغاء سفرهم ويتحمل المستضيف تكلفة إقامتهم ورحلتهم الجديدة.

واشترطت الضوابط على الشركات المنظمة، تفويج المعتمرين وإرشادهم على شكل مجموعات من مساكنهم إلى الحرمين الشريفين لأداء المناسك أو الزيارة مع قائد صحي حسب الوقت والبرنامج المعتمد لكل مجموعة، وبالمعايير والضوابط التنظيمية والصحية، كما يتم التنبيه على الوكلاء الخارجيين بضرورة إشعار المعتمرين للالتزام بعدم حمل أية مواد ممنوعة أو محظورة عند القدوم وإلا يتعرض حاملها للمساءلة القانونية.

وتلتزم شركة العمرة حال تقديم خدماتها من خلال وكيل افتراضي في أحد الدول المعتمدة أن يكون ذلك مقصورا على مواطني الدولة أو المقيمين فيها، كما تلتزم بمغادرة كافة المعتمرين الحاصلين على هذه التأشيرة فور انتهاء مدتها، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية المقررة لحالات التخلف عن موعد التأشيرة.

كما تلتزم الشركات بتقديم كافة الخدمات المطلوبة للمعتمرين حال وقوع حوادث صحية أو أمنية أو حالات وفاة، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مع الالتزام بمشاركة كافة منسوبي العمرة في الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الحج والعمرة.

كان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة السعودي قد أعلن نجاح خطة الحج الصحية لحج هذا العام 1442هجريًا وخلوه من تفشي فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى.