جامعة المنصورة تستضيف فعاليات المؤتمر القومي الـ38 لعلم الراديو

تستضيف جامعة المنصورة فعاليات "المؤتمر القومي الـ38 لعلم الراديو" (NRSC 2021)، والذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلم الراديو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وتستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 27-29 يوليو 2021 بقاعة مجدي أبو ريان، تحت رعاية خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وأشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة كل من السيد مصفى سعد رئيس اللجنة الوطنية لعلم الراديو، ومحمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة.



ويناقش المؤتمر العديد من المحاور والجديد في هندسة الاتصالات والإلكترونيات، مثل تطبيقات النانو في الهوائيات والأجهزة البصرية وكذلك شبكات الاتصالات والاتصالات الآمنة والأجهزة الطبية والتصوير، والتحليل الطيفي النووي ومعالجة الإشارات للاتصالات والهوائيات لأنظمة الاتصالات الحديثة.



وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد جلسة لمشروعات التخرج للطلاب لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار، وتعزيز مشاركتهم في اللقاءات العلمية، كما يتم عرض بوسترات لطلاب الدراسات العليا.