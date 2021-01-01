 «التعاون الإسلامي» تدين استهداف الحوثيين للمدنيين بالسعودية بثلاث طائرات مفخخة وصاروخ باليستي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«التعاون الإسلامي» تدين استهداف الحوثيين للمدنيين بالسعودية بثلاث طائرات مفخخة وصاروخ باليستي

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:13 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يوليه 2021 - 8:13 ص

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مسيرة (مفخخة) وصاروخ باليستي بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة السعودية، مشيدا بيقظة واحترافية قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.
وجدد أمين عام المنظمة - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية - تأكيده على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المدنيين الأبرياء في المملكة، معتبرا ذلك "جرائم حرب".
وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


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