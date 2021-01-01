كامل الوزير عن سارقي صناديق إشارات السكة الحديد: هيشوفوا نهار أسود

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والموصلات، إن ظواهر سلبية وخطيرة تحدث في القطارات، وذلك في معرض تعليقه على جريمة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بين محطتي طنطا وبركة السبع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "في 20 يوليو فوجئنا أن السيمافورات أحمرّت في المسافة من بركة السبع لطنطا وهذا معناه القطار لابد أن يتوقف.. القطار تأخر وبالتالي تأخرت كل القطارات من أول طنطا وبركة السبع حتى رمسيس .. الأمر كان كارثة".

وتابع: "الصندوق الواحد من اللي اتسرقوا بـ70 ألف دولار وفيها سلوك نحاس بتتباع بـ50 جنيه .. هيبقى نهار أسود على اللي سرق الحاجات دي".

وأكمل: "السكة الحديد تعرضت للشلل لمدة يومية بسبب اللي حصل ده .. في قانون صدر في 2014 واتعدل في 2021 ويحمل رقم 151، وهو يجرم هذه الافعال وتحويل هذه الجرائم للنيابة العسكرية، وتمت إحالة المتهمين للقضاء العسكري... هيبقى نهار أسود عليهم وعلى اللي اشترى شوية سلوك النحاس منهم".