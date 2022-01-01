رئيس وزراء المجر: لا نريد الاختلاط بين الأوروبيين والأعراق الأخرى

أثار رئيس وزراء المجر اليميني المتطرف فيكتور أوربان الجدل بعد انتقاده "الاختلاط" بين الأعراق الأوروبية وغير الأوروبية، في خطاب أغضب العديد من الأحزاب المعارضة والسياسيين الأوروبيين.

وقال أوربان في خطاب سنوي بارز في بيلي توشناد، رومانيا: نحن المجريين لسنا عرقا مختلطا ... ولا نريد أن نصبح كذلك"، معتبرا أن الدول التي يختلط فيها الأوروبيون وغير الأوروبيين "لم تعد أمما"، وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الدولية.

وأضاف: "نحن ننتقل ونعمل في أماكن أخرى ونختلط داخل أوروبا"، "لكننا لا نريد أن نكون عرقا مختلطا"، أي شعب "متعدد الأعراق"، يختلط مع "غير الأوروبيين".

من جانبها، ردت كاتالين تشيه، عضوة البرلمان الأوروبي من حزب " Momentum" المعارض، مشيرة إلى أنها شعرت بالذهول من خطاب رئيس الوزراء. وأضافت: "تصريحات أوربان تذكرنا بفترة سابقة أعتقد أننا جميعا نود تخطيها".

يذكر أن أوربان أدلى بالعديد من التصريحات الشبيهة في السابق، وهو يحاول إدخال تعديلات "غير ليبرالية" على بلاده، بهدف "الدفاع عن أوروبا المسيحية".