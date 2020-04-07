ماجد المصري يدخل بلاتوه «الغربان» مع عمرو سعد

تعاقد الفنان ماجد المصري، على المشاركة في فيلم "الغربان"، بطولة الفنان عمرو سعد، وفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، حيث سيجرى الإعلان عن أسماءهم اتباعًا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضير، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

وكان عمرو سعد، شوق جمهوره لفيلم "الغربان" مؤخرا، ونشر صورا من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، حيث ظهر بشكل و"لوك" مختلف، في منطقة مغطاة بالثلوج برفقة مخرج العمل ياسين حسن.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1942، أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان "معركة رومل" وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان.