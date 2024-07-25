إس جي إم دبليو الصينية الأمريكية تبيع 243 ألف سيارة تعمل بالطاقة الجديدة خلال النصف الأول

أعلنت شركة صناعة السيارات إس.جي.إم.دبليو المملوكة لكل من سياك موتور الصينية وجنرال موتورز الأمريكية وليوشو وولينج موتورز الصينية نمو مبيعاتها من السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت المبيعات حوالي 243 ألف سيارة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن الشركة القول إن مبيعاتها من سيارات الطاقة الجديدة زادت خلال النصف الأول بنسبة 5ر35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتشكل حوالي 6ر37% من إجمالي مبيعاتها من السيارات.

وحققت الشركة أداء قويا في الأسواق الخارجية حيث زادت صادراتها خلال النصف الأول بنسبة 16% سنويا إلى 107126 سيارة.

وكانت إندونيسيا أكبر سوق لتصدير سيارات شركة إس.جي.إم.دبليو خلال الأشهر الستة الماضية حيث شكلت ثلاثة طرز من السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة أكثر من 60% من إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في إندونيسيا.

يذكر أن مقر إس.جي.إم.دبليو التي تأسست عام 2002 موجود في مدينة ليوشو بمقاطعة قوانجشي شوانج التي تتمتع بالحكم الذاتي في جنوب الصين.