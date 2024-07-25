 استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمال مدينة غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شمال مدينة غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 5:46 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 5:46 ص

 استشهاد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضافت الوكالة أنه في الأثناء "شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط مدخل مخيم البريج وسط القطاع، بينما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون".

وأشارت إلى استشهاد 5 فلسطينيين في وقت سابق مساء الأربعاء جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة ومركبة تابعة لشركة توزيع الكهرباء جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39145، والإصابات إلى 90257 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بحسب وفا.


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