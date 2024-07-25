إصابة 3 جنود إسرائيليين بإطلاق نار شرق قلقيلية

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن 3 جنود أصيبوا في عملية إطلاق نار من سيارة مارة شرق مدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان، نقلته «سكاي نيوز عربية»، إن عملية إطلاق النار وقعت بالقرب من بلدة النبي إلياس، وفرت السيارة من المكان فيما بدأ الجيش بمطاردتها.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى إصابة جندي بجروح متوسطة واثنين آخرين بجروح طفيفة نتيجة الهجوم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة قلقيلية، واستولت على تسجيلات كاميرات عدد من المحلات التجارية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، من مدخلها الشرقي، واستولت على تسجيلات الكاميرات في المنطقة.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي الشرقي لمدينة قلقيلية، وأعاقت حركة مرور المركبات، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، بحجة إطلاق نار وقع قرب بلدة عزون شرقا.

كما ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة قلقيلية الجنوبي الواصل بين قلقيلية وقرية حبلة، ما أدى إلى عرقلة حركة التنقل من وإلى المدينة.