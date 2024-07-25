متحدث البترول: الدولة تتحمل عبء دعم السولار والبنزين بخسائر كبيرة يوميا

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إنّ الدولة تتحمل عبء دعم السولار والبنزين بخسائر كبيرة يوميا، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر جاء نتيجة الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم مثل الأزمات والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة.

وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نتيجة هذه الظروف، فقد حدثت زيادات كبيرة في أسعار النفط العالمي، والحكومة المصرية تتخذ عدة إجراءات إصلاحية إيجابية منها إجراءات لتحريك سعر الصرف، وبالتالي زادت أسعار المنتجات البترولية».

ونوه أن هناك فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المحلي، الأمر الذي يدفع الدولة لاستيراد بعض المنتجات البترولية احتياجات السوق المصري.

وأكمل: «استهلاك السولار في مصر يبلغ 45 مليون لتر يوميا، مقابل 28 مليون لتر بنزين، وبالتالي، حتى وإن جرى تحريك سعر السولار بقيمة 1.50 جنيه عن السعر السابق، فمازالت الدولة تدعمه».

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المواد البترولية بقيمة تصل إلى 1.25 جنيه للتر، اعتبارا من صباح اليوم.

وبحسب بيان وزارة البترول، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار:

بنزين 95: بسعر 15 جنيها/ لتر

بنزين 92: بسعر 13.75 جنيه/ لتر

بنزين 80: بسعر 12.25 جنيه/ لتر

السولار: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

الكيروسين: بسعر 11.50 جنيه/ لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات: 8500 جنيه/ طن.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.