نائب محمود عباس يرحب بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين

رحب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بإعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قراره الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يمثل التزام فرنسا بالقانون الدولي ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.



وقال الشيخ في بيان: " إعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قراره الاعتراف بدولة فلسطين، يمثل التزام فرنسا بالقانون الدولي ودعم فرنسا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس إيمانويل ماكرون على رسالته الموجهة إلى الرئيس محمود عباس، والتي جدد فيها موقف فرنسا الثابت، واعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل.

وكما أعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية على الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين.

هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، أن الجمهورية الفرنسية ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين.

وأكد أن "الفرنسيين يريدون السلام في الشرق الأوسط. ودورنا كفرنسيين مع الإسرائيليين والفلسطينيين وشركائنا الأوروبيين والدوليين، هو إثبات أن ذلك ممكن".

ورحبت حركة حماس، في بيان مساء الخميس، باعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ودعت الحركة جميع دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو فرنسا والاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وعلى رأسها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس.