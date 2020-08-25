وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا إلى 236 ألفا و122 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9276 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، حتى صباح اليوم 208 آلاف و653 أشخاص.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 30 أسبوعا.

ومن ناحية أخرى، سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني، لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء 1278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وكان المعهد سجل أمس الاثنين، 711 حالة جديدة، إلا أن أعداد الإصابات تنخفض أيام الأحاد والاثنين في الغالب، لأن هناك بعض الإدارات الصحية لم تكن قد سلمت بعد بياناتها للمعهد في عطلة نهاية الأسبوع. وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوك السبت الماضي 2034 إصابة، لتتخطى بذلك الألفين لأول مرة منذ نهاية أبريل الماضي.

وسجلت ألمانيا ذروة عدد الإصابات الجديدة اليومية مطلع أبريل الماضي، حيث بلغت أكثر من 6 آلاف إصابة. وبدأ عدد الإصابات اليومية في التراجع منذ مايو الماضي، ثم عاود الارتفاع مجددا نهاية يوليو الماضي. ويخشى الخبراء من ارتفاع كبير جديد في عدد الإصابات اليومية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 234 ألفا و853 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة، الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم، إلى 9277 حالة، بزيادة قدرها 5 حالات مقارنة بأمس الاثنين، وبلغ عدد المتعافين 209 آلاف و300 حالة.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الاثنين 98ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.