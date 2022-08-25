تدريبات متنوعة لـ«قادرون باختلاف» في مركز شباب كفرالشيخ

نظم مركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك، تدريبات متنوعة لأطفالنا القادرون بإختلاف، بالمجان بشكل كامل بمركز شباب كفر الشيخ، الذى استحدث ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتقدم الخدمة داخل المركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة، لإجراء جلسات التخاطب، وتعديل السلوك، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المركز يعمل على تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام الذين تم حدوث تأخر لهم في النطق من حوادث أو الجلطات الدماغية، والتخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامان أو يزيد، و هذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي، لأن المدربين به يركزون علي تحسين الانتباه والتركيز والذاكرة بشكل علمي أكبر وبأحدث الأجهزة .

جدير بالذكر أن جميع التجهيزات بمركز التخاطب هدية من الجهة المانحة ( مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية ) وتدريب الشباب والمدربين علميا وعمل دورات و لتنمية مهاراتهم ، يأتى ذلك تحت إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب و متابعة الدكتور مصطفى الحلو، مسؤول مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ.