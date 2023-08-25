إيطاليا تدعم مبادرة الجزائر لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر

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أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف اليوم الجمعة عن دعم روما لمبادرة الجزائر "الرامية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر".

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان صحفي أن تاجاني "أعرب عن دعم حكومة بلاده وتثمينها عاليا لمبادرة رئيس الجمهورية,السيد عبد المجيد تبون, بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا, بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر".

وأضاف البيان بأن تاجاني أشار الى أن "إيطاليا تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة"،

وأكد "استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية".

وتخشى الجزائر تداعيات إنسانية واقتصادية في حال نشوب نزاع مسلح على أرض جارتها النيجر، وتكرار سيناريو الحرب الأهلية في جارتها الأخرى مالي بين 2012 و2013 .

ويجري عطاف جولة أفريقية، منذ الأربعاء، تشمل زيارة نيجيريا، وبنين وغانا، وتندرج ضمن مساعي إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر.