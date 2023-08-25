ليبيا: القبض على متورط في تفجيرات طرابلس 2018

ألقت الأجهزة الأمنية الليبية عصر الثلاثاء الماضي القبض على قيادي بتنظيم "داعش"، يدعى طارق أنور عبد الله، ويلقب بـ"أبو عيسى".

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، عن ذلك ليلة الخميس في كلمة متلفزة، موضحا أن المقبوض عليه "متورط في تخطيط وقيادة العمليات الانتحارية الإرهابية التي استهداف مقرات: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقر وزارة الخارجية.

وأفاد الدبيبة أن القبض على المتهم تم ضمن عملية أمنية محكمة، وبعد تتبع لفترة طويلة، مؤكدا الاستمرار في محاربة الإرهاب بكل أشكاله، وتعزيز الاستقرار والتنمية.

من جهته، أفاد جهاز الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة "الذي قام بعملية القبض" عبر صفحته بموقع فيسبوك أن العملية تمت بالتعاون مع كتيبة رحبة الدورع شرق طرابلس، معلنا عن بث شريط مسجل لاعترافات أبو عيسى في وقت لاحق.

وفي عام 2018 تعرضت 3 مؤسسات ليبية سيادية في طرابلس (الخارجية ومفوضية الانتخابات، ومؤسسة النفط) لهجمات انتحارية متسلسلة من تنظيم داعش راح ضحيتها قتلى وجرحى.