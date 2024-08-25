بكين تحث أمريكا على عدم إدراج شركات صينية على قوائم عقوبات التصدير بسبب صلتها بروسيا

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دعت الصين الولايات المتحدة إلى عدم إدراج الشركات الصينية على قوائم عقوبات التصدير؛ بسبب "انخراطها مع روسيا"، حسب بيان صادر عن وزارة التجارة.

وأضافت الوزارة، أن تصرف الولايات المتحدة يضر بالنظام ومبادئ التجارة الدولية ويضر أيضا بسلامة واستقرار سلسلة التوريد الدولية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ولم يذكر البيان أسماء الشركات الصينية المدرجة على القائمة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في يونيو الماضي فرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان لهم صلة بالحرب الروسية على أوكرانيا، وبينهم شركات صينية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء حجم واتساع حجم الصادرات الصينية التي تقدم إلى القاعدة الصناعية العسكرية الروسية.

وأضاف أنه من أجل هذا الغرض، تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تقدم السلع التي تسد الفجوات الحرجة في دورة الإنتاج الدفاعي الروسي."