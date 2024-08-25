 صحة غزة: 71 شهيدا و112 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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صحة غزة: 71 شهيدا و112 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

هديل هلال
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 1:57 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 1:57 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ324 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتاه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدًا و112 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفًا و405 شهداء، و93 ألفًا و468 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 


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