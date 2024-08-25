إندريك يسجل رقما قياسيا مع ريال مدريد

سجل المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، رقمًا قياسيًا بقميص فريقه ريال مدريد، بعدما سجل هدفا في شباك بلد الوليد، مساء اليوم الأحد.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز على نظيره بلد الوليد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني «الليجا».

وأصبح إندريك - ذو الـ 18 عامًا - أصغر لاعب من ريال مدريد يسجل في أول مباراة له في الدوري الإسباني بالقرن الـ 21.

ويتلك النتيجة، رفع فريق ريال مدريد رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 3 نقاط بالمركز الثامن.