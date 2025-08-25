الوصيف يتفقد قافلة مطروح الخير لدعم الأهالي بقرية النصر غرب المحافظة

تفقد اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام لمحافظة مطروح، قافلة “مطروح الخير” بقرية النصر غرب مدينة مرسى مطروح، والتي تقدم الدعم والخدمات المتنوعة للأهالي، من مواد غذائية، ورعاية صحية، وخدمات اجتماعية، وثقافية، بالتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني. واطلع السكرتير العام على القافلة الطبية والبيطرية، وسيارة خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة.

كما تفقد الأنشطة التوعوية والدينية، وسيارة الأحوال المدنية، وجهود المجلس القومي للمرأة في استخراج بطاقات الرقم القومي لأبناء القرية، بالإضافة إلى مشاركة فريق كورال مديرية التربية والتعليم بمطروح.

وأكد السكرتير العام أن المحافظة حريصة على التواصل المستمر عبر مبادرة مطروح الخير للوصول إلى جميع القرى بمدن المحافظة، وتلبية احتياجات الأهالي في مختلف المجالات الخدمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.