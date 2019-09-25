الصحة: مصر لديها خطة محددة لعلاج مليون أفريقي من فيروس «سي»

وتؤكد: الدولة مستعدة لدعم أوغندا في المجال الصحي

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بالرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية التي تعمل في مجال الاستثمار الصحي، برعاية مجلس الأعمال الدولي للتفاهم، لبحث سبل التعاون، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 ضمن وفد رفيع المستوى على رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزيرة الصحة، إنه تم اتخاذ خطوات جادة مع هذه الشركات للبدء في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على توفير الكواشف والأدوية اللازمة لتنفيذ المبادرة، موضحةً أن مصر لديها خطة محددة لتنفيذ المبادرة وفقاً للاحتياج الصحي لكل دولة أفريقية وعدد المصابين المحتمل بها.

وأكدت أنه سيتم نقل الخبرات المصرية في إدارة حملات الكشف عن فيروس سي وعلاجه، وهو ما بدأ بالفعل بإرسال فريق مصري طبي إلى دولة جنوب السودان وافتتاح عيادة للكشف على فيروس "سي" وعلاجه في جوبا، مضيفة أن الرئيس السيسي وجه بمساعدة الدول الصديقة التي بها نسب إصابة عالية بفيروس سي ومنها دولة باكستان، ونقل التجربة المصرية الناجحة إليها.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة وهو أحد الموضوعات الرئيسية التي تناولتها اجتماعات الجمعية العامة، وهو أيضاً الهدف الثالث من الأهداف الرئيسية الـ17 للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة.

وأضافت أن الوزيرة استعرضت جهود مصر في مجال الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة ومن أهمها المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تضمنت القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس وعلاجها، ومبادرة الكشف عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة وعلاجه، وكذلك إطلاق منظمومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى، ثم إطلاقها ببقية المحافظات تباعا.

وأشارت إلى تلقي الدولة المصرية العديد من الإشادات خاصة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، وذلك بعد أن استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته إنجازات مصر فى المجال الصحي، خلال جلسة الرعاية الصحية.

كما التقت الوزيرة بنظيرتها الأوغندية وبحثتا سبل التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية في مجال الرعاية الصحية ونقل الخبرات المصرية في مسح وعلاج فيروس سي، وهو ما رحبت به وزيرة الصحة المصرية باعتبار أوغندا دولة أفريقية شقيقة، وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.