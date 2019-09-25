عاطل يقتل سائق «توكتوك» بسبب معاكسة فتاة في حدائق حلوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خرج الأهالي في منطقة حدائق حلوان على أصوات مرتفعة، ليتفاجأوا بوجود مشاجرة بين شخصين أدت في النهاية إلى مقتل سائق "توكتوك" بطعنة نافذة بالصدر والكتف، بسبب معاكسة فتاة بشارع توتنجي بالمنطقة.

حاول الأهالي إنقاذ الشاب العشريني وقاموا بنقله إلى مستشفى القصر العيني ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى بدقائق معدودة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث المعصرة، بنشوب مشاجرة بين سائق توكتوك وعاطل بدائرة القسم وسقوط مصاب بطعنة نافذة بالصدر.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المعصرة بقيادة النقيب كريم عبدالعاطى معاون المباحث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بسبب معاكسة إحدى الفتيات وسقوط شاب يدعى عبدالظاهر.ش، 20 سنة، سائق توك توك مقيم بدائرة القسم مصاب بطعنة نافذة بالصدر والكتف، وتوفى على إثرها داخل مستشفى قصر العينى، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الحادث وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات.