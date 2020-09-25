تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال أغسطس

أظهرت بيانات رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا اليوم الجمعة تراجع انتاج السيارات في البلاد بشكل حاد خلال أغسطس الماضي، بعد تعثر جهود انعاش القطاع في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وتراجع حجم الانتاج بنسبة 6ر44 بالمئة في أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم إنتاج 51 ألف و39 سيارة فقط من خطوط الإنتاج، وسط تراجع الطلب من الأسواق الخارجية والانخفاض الحاد في الإنتاج المخصص للأسواق المحلية.

وانخفض حجم الإنتاج المخصص للأسواق المحلية بنسبة 3ر58 بالمئة سنويا، فيما تراجع الإنتاج المخصص للتصدير بنسبة 1ر41 بالمئة.

وبالنسبة للعام الجاري حتى الآن، انخفضت معدلات إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 2ر40 بالمئة بواقع خسارة تبلغ 348 ألف و821 سيارة.