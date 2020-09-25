‏سكاي نيوز: إصابات في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في باريس

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أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، بوقوع أربع إصابات في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في باريس، دون التطرق لتفاصيل أخرى.