‏سكاي نيوز: إصابات في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في باريس

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، بوقوع أربع إصابات في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في باريس، دون التطرق لتفاصيل أخرى.