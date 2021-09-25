توافد مواطني مدينة دهب والسائحين على الخيمة الطبية لتلقي لقاح فيروس كورونا

أجرى اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، جولة ليلية مساء الجمعة، يرافقه سكرتير المدينة، ورؤساء القطاعات المختلفة، لمتابعة العمل داخل الخيمة التي جرى تخصيصها لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وقال رئيس المدينة إنه جاري العمل بالخيمة لليوم الثاني على التوالي، ويوجد إقبال من قبل المواطنين على الخيمة، لإجراء كافة الفحوصات الطبية للمصريين والأجانب الوافدين على المدينة.

وأكد أنه يجري داخل الخيمة تطعيم المواطنين وزائري المدينة من المصرين ومختلف الجنسيات بلقاح فيروس كورونا، ومن المقرر أن تستمر المبادرة بالمدينة حتى الإثنين المقبل، بهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن.

جدير بالذكر أن المبادرة تستهدف المواطنين فوق سن الـ ٤٠ عامً، والمواطنين من عمر ١٨ حتى الـ ٤٠ عامًا ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وصرف العلاج اللازم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.