الرئيس اليمني يدعو اليمنيين إلى الوقوف في صف الدولة ومواجهة ميليشيا الحوثي

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم السبت كل أبناء اليمن إلى الوقوف في صف الدولة ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية.

وقال هادي في خطاب له بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر: "إن كل صوت ضد هذه الميليشيات الحوثية هو صوتنا، وكل يد تمتد لمقاومة الميليشيات الحوثية هي يدنا، وكل بندقية تدافع عن الوطن ضد عبث هذه الميليشيات هي بندقيتنا، وإن المخاطر يجب أن توحدنا جميعاً تحت راية الوطن، وإن الخبث الذي أظهرته هذه الميليشيات الإيرانية الحاقدة يجب أن يكون حادينا نحو التوحد والتلاحم ونسيان الخلافات".

وأشار هادي إلى أن البلاد تمر اليوم بتحديات عاصفة ومؤامرات وتعقيدات، موضحاً أن "عظمة الشعوب هي في قدرتها على الصمود وقهر التحديات".

وأردف بالقول: "عليكم أن تتذكروا جيداً أن ما واجهته ثورة سبتمبر من تحديات وعوائق وما شهدته مراحل العمل الوطني قبل وبعد قيام الثورة كانت أكثر وأخطر مما تواجهونه اليوم، وكانت الظروف التي واجهوها أقسى، ورغم ذلك تحقق النصر وتغلبت إرادة شعبنا الباسل بفضل الله وبصمود الرجال وطول أنفاسهم التي لم يخالطها وهن أو يأس حتى أنجزوا للشعب ثورته وعيده الكبير".

وجدد هادي، التأكيد على استكمال المعركة الوطنية ورص الصفوف وحشد كافة الإمكانات لأجلها، و على سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض "والتي تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثي وقيام الحكومة بواجباتها تجاه الشعب اليمني وتوفير الخدمات للناس وتخفيف تبعات التراجع الاقتصادي".

ومضى الرئيس اليمني بالقول: "أيدينا مفتوحة للجميع لا نستثني أحداً ولا نغادر كياناً فإن الوطن أغلى والخطر أشد ولا يفلح قوم جعلوا الضغائن الصغيرة تقودهم لتسليم رقابهم لعدو الوطن وعدو الأمة اليمنية".

واعتبر الرئيس اليمني، أن عودة ميليشيا الحوثي إلى الواقع "كشف للعالم أجمع كارثيتها وخطورتها، وما تمثله من تهديد وخطر على اليمنيين، وعلى الإقليم والعالم أجمع".