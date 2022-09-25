رئيسة وزراء بريطانيا: الولايات المتحدة شريك مميز ووثيق لنا



وصفت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، الولايات المتحدة، بأنها "شريك مميز ووثيق" للمملكة المتحدة، مؤكدة أن العلاقات بين البلدين تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات العالمية الحالية.



وقالت ليز تراس -في مقابلة حصرية مع قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، عُقدت بمقر مجلس الوزراء البريطاني، وأذيعت اليوم الأحد- "نتشارك مع الولايات المتحدة مبدأ الديمقراطيات المحبة للحرية، ونحن بحاجة إلى العمل مع الحلفاء الأخرين في مجموعة الدول الصناعية السبع والوصول إلى دول مثل الهند في ظل مواجة تهديد متزايد من الأنظمة الاستبدادية"، على حد وصفها.



وأشارت إلى أنها حظيت بلقاء "رائع" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، استعرضا خلاله العديد من القضايا.



وحول قلق بعض المسئولين في الإدارة الأمريكية إزاء عدم مشاركتها لنفس المعتقدات المتعلقة بالعلاقات الخاصة بين البلدين والتي تبناها رؤساء وزراء بريطانيا السابقين، قالت ليز تراس "أنا شخصيا من أشد المعجبين بالولايات المتحدة الأمريكية، فهي دولة نتشارك معها الكثير من القيم"، لافتة إلى أنها ستعمل على تعزيز العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة، بل والعمل على جعلها أكثر تميزا على مدار السنوات المقبلة.



وبشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قالت ليز تراس "إن مسئولية الدول في الوقت الحالي تجاه الغزو الروسي في أوكرانيا، هي فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو وإمداد أوكرانيا بالمزيد من المساعدات العسكرية، وهو ما إلتزمت به بريطانيا كما هو الأمر الذي فعلته الولايات المتحدة"، معتبرة أن ذلك يبعث شعورا أن البلدين تخطوان كدولتين متحالفتين لخوض الأزمة الروسية الأوكرانية.



وعن الأوضاع في تايوان، قالت رئيسة وزراء بريطانيا إن "ما كنت واضحة بشأنه مع الرئيس بايدن هو دعم مجموعة الدول السبع والعمل معها لخفض اعتمادنا الاستراتيجي على الصين، والتأكد من أننا نقف إلى جانب حلفائنا الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم، والتأكد من أن تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها".. ورأت ضرورة التعلم من الدروس المستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أن العالم لم يفعل ما يكفي لمواجهتها في وقت مبكر.