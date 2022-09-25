الجيش الصومالي يسيطر على عدة مناطق بمحافطتي باي وهيران

تمكن الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين من السيطرة على عدة مناطق تابعة لمحافظة باي، حيث كانت مليشيات "الشباب" تفرض معاناة على المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد - أن الجيش الصومالي نجح في السيطرة على مناطق بايلي، وعليو، دويو، حوا طايسيلي، بورمي، كرنوي، داودو، حيث تكبدت مليشيات "الشباب" خسائر فادحة في تلك العمليات، كما نفذ عملية عسكرية في المناطق الواقعة بين بيردالي وقنسحطيري، تم خلالها طرد عناطر مليشيات الشباب من عدة مناطق.

وفي سياق متصل، نجح الجيش الصومالي في استعادة السيطرة على عدة مناطق واقعة في جنوب مدينة بلدويني بمحافظة هيران، وسيطر على المناطق الواقعة بين بلدتي عيل عدي وعيل علي والتي تبعد نحو 90 كم جنوبي مدينة بلدويني.

وأكد النائب في برلمان ولاية هيرشبيلى عبدالرحمن عبدي إيدو، الذي يشارك في عمليات تحرير المناطق، أن عناصر مليشيات الشباب فرت قبل وصول قوات الجيش وتم السيطرة على تلك المناطق دون مواجهات.