 بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم دعم محطات الطاقة الشمسية الجديدة بـ1.7 مليار يورو - بوابة الشروق
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بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم دعم محطات الطاقة الشمسية الجديدة بـ1.7 مليار يورو

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 11:56 م

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي في بيان اليوم الاثنين، إنه يدعم محطات الطاقة الشمسية الجديدة في جنوب أوروبا بمبالغ تصل إلى 1.7 مليار يورو (1.8 مليار دولار).

وأفاد البيان بأنه سيتم بناء نحو 120 محطة طاقة شمسية، بشكل أساسي في إسبانيا، ولكن أيضا في إيطاليا والبرتغال.

وسيتم ربط محطات الطاقة بالشبكة بحلول نهاية 2028 وسيكون لديها قدرة إجمالية تبلغ نحو 5.6 جيجاوات. ومن المتوقع أن تولد المحطات ما يقدر بنحو 9.29 تيراوات في الساعة سنويا.

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي هو مؤسسة الإقراض طويل الأجل التابعة للاتحاد الأوروبي وتمتلكه الدول الأعضاء. وتتمثل مهمة البنك في تمويل الاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي. كما يحظى المشروع بدعم برنامج استثمارات الاتحاد الأوروبي.


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