عمرو أديب عن المبالغة في التأييد لمرشحي الرئاسة: نرجو ألا تكون هناك أي ممارسات بلدي

عمرو أديب عن تعادل الزمالك مع المقاولون: عمرو عيط النهاردة.. لكن عائدون وسنظل أوفياء

عمرو أديب عن الجدول الزمني الانتخابات الرئاسية: رئيس أي نادي بيكون عنده وقت أكتر من كده

أحمد موسى: الشعب طلب ترشح الرئيس السيسي بالانتخابات وأول توكيل من الدكتور عصام خليل