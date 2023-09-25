مباحثات أوروبية سعودية للدفع بعملية السلام في اليمن

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انعقدت مباحثات أوروبية سعودية، اليوم الاثنين، للدفع بعملية السلام في اليمن.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن عبر حسابها على منصة إكس إن "سفراء الاتحاد الأوروبي التقوا في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر".

وخلال اللقاء رحب السفراء بجهود السلام الجارية خصوصا المبذولة من قبل السعودية وسلطنة عمان.

وأكد السفراء على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، ودعوا إلى مواصلة الانخراط البناء لإطلاق عملية سلام شامل بين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة، حسب البعثة.

تأتي هذه المباحثات وسط استمرار المساعي الأممية والدولية الرامية إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، تمهيدا لانطلاق مفاوضات سلام تطوي سنوات الحرب التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.