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تواصلت المفاجآت في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز النجمة الناشط بالدرجة الأولى، على ضمك بدوري المحترفين بنتيجة 2/صفر، اليوم الأربعاء.

وصعد النجمة لدور الـ 16 بعد هدفين سجلهما البرازيلي ليو تليكا من ركلة جزاء وبلال عواشيرا في الدقيقتين 59 و85، ليودع ضمك أحد أندية دوري المحترفين مسابقة الكأس مبكرا.

وشهدت المباراة غياب المحترف المصري طارق حامد، عن صفوف فريقه ضمك في مواجهة النجمة.

وقبل النجمة صعدت لدور الـ 16، 4 أندية أخرى من دوري الدرجة الأولى السعودي على حساب أندية دوري المحترفين مع انطلاقات منافسات الكأس منذ يوم الأحد الماضي.

وتأهل العربي على حساب الأخدود، والطائي أمام الخليج، والجبلين على حساب الفتح، بينما فجر الجندل المفاجأة الأكبر بإقصاء أهلي جدة.

وفي مواجهة أخرى مثيرة بنفس التوقيت امتدت لشوطين إضافيين، تأهل التعاون بالفوز على مضيفه أبها بنتيجة 3 / 2.

تقدم التعاون بهدف البرازيلي فلافيو دا سيلفا في الدقيقة 21، وأدرك أبها التعادل في الشوط الثاني بركلة جزاء سددها أحمد عبده في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل جواو بيدرو ومحمد الكويكبي الهدفين الثاني والثالث للتعاون في الدقيقتين الثانية والتاسعة.

بينما قلص أحمد جابر الفارق بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الإضافي الثاني.

وكان التعاون أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أندري جيروتو في الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول.