ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية رغم تراجع وول ستريت

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، حيث ارتفعت معظم الأسواق الرئيسية على الرغم من الخسائر التي تكبّدتها بورصة "وول ستريت" خلال جلسة التداول أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، فيما تراجعت أسعار النفط.

وتعافى مؤشر نيكي 225 الياباني من خسائره المبكرة، ليرتفع بنسبة 0.3%، مسجلاً 45,768.68 نقطة.

وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يوليو الماضي، الصادر اليوم الخميس، أن صانعي السياسات النقدية يميلون إلى رفع أسعار الفائدة إذا تحسّن النشاط الاقتصادي ومستويات الأسعار.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.1% ليصل إلى 26,542.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنحو 0.2% ليصل إلى 3,860.22 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم التكنولوجيا.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة تقل عن 0.1% ليصل إلى 3,471.66 نقطة.

وتواصلت المخاوف بشأن القدرة التنافسية بعدما قامت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية إلى 15%، في حين لا تزال الرسوم على السيارات الكورية عند مستوى 25%.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي، بنسبة تزيد على 0.1% ليصل إلى 8.775 نقطة.

وتراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.5%، كما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4%.

وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات أمس الأربعاء على انخفاض مع تجدّد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الأسهم.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، ليصل إلى 6,637.97 نقطة، مسجلاً بذلك خسارة طفيفة للجلسة الثانية على التوالي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 171 نقطة، أي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 46,121.28 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركّب بنسبة 0.3% ليصل إلى 22.497.86 نقطة، ولا تزال المؤشرات الثلاثة قرب أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها الاثنين الماضي.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 26 سنتاً ليصل إلى 64.73 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 24 سنتاً ليصل إلى 68.22 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق العملات، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ليصل إلى 148.73 ين من 148.78 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1748 دولار من 1.1744 دولار.