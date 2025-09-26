جيرو يهدي ليل فوزا قاتلا على بران في الدوري الأوروبي

أهدى المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو فريقه الجديد ليل، فوزا قاتلا على بران بيرجن النرويجي 2-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في الدوري الأوروبي.

وشهد الشوط الأول أفضلية للضيوف، خاصة من ناحية صناعة الفرص الخطيرة التي كان أبرزها تسديدة المهاجم نواه هولم بيمناه من مسافة قريبة، لكن القائم الأيمن ردّها في الدقيقة 42.

وافتتح المغربي حمزة إيكامان التسجيل لأصحاب الأرض، بعدما تابع من مسافة قريبة إلى داخل المرمى المشرّع عرضية البلجيكي ماتياس فرنانديز-باردو من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء (54).

وأدرك بران التعادل عبر سايفار أتلي ماجنوسن بتسديدة بيمناه من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة بينية حاسمة من هولم خلال الدقيقة 60.

وكاد الضيوف يتقدمون في النتيجة، لكن العارضة ردّت تسديدة مقوسة رائعة من الجهة اليسرى من على مشارف منطقة الجزاء للدنماركي إميل كورنفيج (64).

ومنح جيرو هدف الفوز لليل برأسية من مسافة قريبة داخل منطقة الياردات الستة، بعدما ارتقى عاليا وحوّل بطريقة مثالية إلى داخل الشباك عرضية الظهير البرتغالي تياجو سانتوش من الجهة اليمنى (80).

وبات جيرو (38 عاما) ثالث أكبر لاعب يُحرز هدفا في "يوروبا ليج".