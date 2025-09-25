نواب ألمان يرفعون علم فلسطين خلال جلسة برلمانية

• النواب من حزب اليسار رفعوا العلم للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين

رفع نواب من حزب اليسار في ألمانيا علم فلسطين خلال جلسة برلمانية، بهدف التعبير عن تضامنهم مع فلسطين.

وخلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية بالبرلمان، الأربعاء، رفع النواب عن حزب اليسار، ليزا شوبيرت وجانسن كوكتورك وفينزينز جلاسر وتشارلوت نيوهاوسر علم فلسطين.

وعلى إثر ذلك، طلب نائب رئيس البرلمان الذي يدير الجلسة من النواب التوقف، حيث أخذوا معهم علم فلسطين وخرجوا من القاعة.

وكانت النائبة جانسن كوكتورك، أقدمت في جلسة سابقة بالبرلمان على ارتداء قميص عليه علم فلسطين والكوفية الفلسطينية تعبيرًا عن دعمها للشعب الفلسطيني.

ويأتي تضامن النواب في البرلمان الألماني مع فلسطين وسط إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 في غزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1046 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.