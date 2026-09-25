عميد هندسة المنصورة: فخور بفريق من خريجي الكلية صنع روبوتًا بـ 80% مكون محلي

قال الدكتور شريف مسعود، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، عن تمكن فريق من خريجي الكلية من صناعة روبوت بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، إنه يفخر بكون المشروع تم بأيادٍ مصرية ومن طلابهم.

وأضاف "مسعود" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الخميس، أن الوصول إلى هذه النسبة من المكون المحلي جاء نتيجة المثابرة والجهد الذي بذله الشباب، وتطبيقهم لما تعلموه داخل الكلية، إلى جانب انتقالهم إلى مجال التصنيع وتطوير المنتجات، بهدف تقليل الاعتماد على استيراد قطع الغيار من الخارج، وما يترتب على ذلك من زيادة في الوقت والتكلفة والتأثير على الإنتاج.

وتابع أن الهدف الأساسي من تطوير الروبوت هو وصولهم إلى نسبة تصنيع محلي لا تقل عن 90%، بما يسهم في خفض التكاليف، وتحسين الإنتاج، وتقليل الوقت اللازم للصيانة، حيث إن الفريق يستهدف تصنيع الجزء الأساسي، وهو المحرك، محليًا خلال العام المقبل، للوصول إلى نسبة 90% من التصنيع المحلي.

وأكد أن دور الجامعات المصرية لا يقتصر على تعليم الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وإنما يمتد إلى إعدادهم ليصبحوا مبتكرين ومصنعين وأصحاب شركات، مشيرًا إلى اهتمام الكلية بريادة الأعمال والابتكار، وجعل مشروعات التخرج تطبيقية تستهدف حل مشكلات حقيقية في الصناعة.

وأشار إلى أن كلية الهندسة بجامعة المنصورة أبرمت بروتوكولًا مع شركة "رائد بوتس" بهدف الربط بين الصناعة والبحث العلمي، موضحًا أن الكلية تساعد الشركة في تطوير المنتج، فيما تساهم "رائد بوتس" في تدريب الطلاب على الجانب العملي وربطهم بالصناعة خلال فترة التعليم، مشددًا على أهمية البحث العلمي في تطوير المنتج والوصول به إلى نسبة تصنيع محلي تصل إلى 90%، ثم 100% مستقبلًا.

وشهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مراسم إطلاق وتسليم أول روبوت صناعي مصري تم تطويره بأياد وعقول مصرية من خلال شركة "رائد بوتس".

وشارك في مراسم الإطلاق أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور شريف مسعود، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، والمهندس محمود السعيد، الرئيس التنفيذي لشركة رائد بوتس، والمهندس علي أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة "كيوبي".