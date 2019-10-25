وكيله: فتحي لن يستمر مع المنتخب إذا تم منح الشارة لصلاح

أكد نادر شوقي وكيل أعمال أحمد فتحي لاعب الأهلي، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، طالب اللاعب بالتنازل عن شارة قيادة الفراعنة لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "نعم طالبه الجهاز الفني بالتنازل عن شارة قيادة المنتخب، لقد اندهش أحمد فتحي وليس راضيا".

وأشار "إذا سحبت الشارة من أحمد فتحي، أعتقد أنه لن يكمل مشواره مع المنتخب طالما أن المرحلة الحالية بدأت بعدم احترامه بعد كل ما قدمه طوال مسيرته الدولية".

وتساءل نادر شوقي "لا أفهم لماذا الاستعجال في سحب الشارة، ومنحها لصلاح، إنها مسألة وقت فقط؟".