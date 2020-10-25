مؤسسة النقد تطرح فئة 20 ريالا بعد رئاسة السعودية مجموعة العشرين

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عزمها طرح فئة عشرين ريالاً من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين.

وقالت مؤسسة النقد، في بيان لها مساء اليوم السبت، إن فئة عشرين ريالاً التذكارية سوف يتم طرحها وتداولها ابتداءً من الأحد 25 أكتوبر 2020، وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأوضحت "ساما" أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، مشيرة إلى أن هذه الورقة تتميز بالكثير من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين.

وأشارت إلى أن تصميم ورقة فئة العشرين ريالاً تضمّن صورة الملك سلمان بن عبد العزيز على وجه هذه الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) بشكل ثلاثي الأبعاد.