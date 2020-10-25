أزارو يسجل ٧ أهداف في فوز ودي قياسي للاتفاق على الهداية

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على فريق الهداية بنتيجة عريضة بنتيجة 12 هدف مقابل لاشيء في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، تحضيراً لمواجهة أبها ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020/2021.

وكان المدرب الوطني خالد العطوي قد اعتمد في المباراة الودية على اللاعبين الذي لم يشاركوا في مباراة العين والذين شاركوا في أجزاء منها، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بنتيجة 7 أهداف كان نصيب الأسد فيها للمهاجم المغربي وليد أزارو بإحرازه 5 أهداف، حيثاستهل أزارو مسلسل الأهداف بالهدف الأول عند الدقيقة 15، فيما عزز فهد خالد الدوسري تقدم الاتفاق بهدف ثاني في الدقيقة 19،ليضاعف أزارو النتيجة بثلاثة أهداف متتالية وبطرق مختلفة عند الدقائق 22، 25، 33، ثم أضاف علي هزازي برأسية متقنة الهدف الاتفاقيالسادس في الدقيقة 42، واختتم أزارو نتيجة الشوط الأول بهدف سابع في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق مضاعفته للنتيجة حيث سجل أحمد الغامدي الهدف الثامن في الدقيقة 65، ليعود أزارو بإحرازه هدفينمتتالين التاسع والعاشر 70 و 74، فيما تمكن علي هزازي من تسجيل الهدف الحادي عشر في الدقيقة 78، ليختتم عبدالله جمال مسلسلالأهداف بإحرازه الهدف الثاني عشر في الدقيقة 85.

من جهة ثانية أدى لاعبو الاتفاق الذي خاضوا مباراة العين والتي كسبها فارس الدهناء بنتيجة هدفين مقابل هدف تدريباً استشفائياً مع المعدالبدني، وفي ذات السياق تقرر منح كامل الفريق إجازة يوم غدٍ الاثنين على أن تستأنف التدريبات يوم الثلاثاء المقبل.