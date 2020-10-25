عمرو أديب: أحلم بكابوس لمدة شهر إني في حتة ومش لابس كمامة

تعجب الإعلامي عمرو أديب من جرأة المواطنين في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، معلقًا: «أحلم بكابوس لمدة شهر إني في حتة ومش لابس كمامة».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن العامل الذي لا يرتدي كمامة في المحلات ويستقبل عددًا كبيرًا من المواطنين معرض لخطورة، منوهًا إلى أن نسبة الشباب المصاب بـ«كوفيد - 19» تتراوح من 30% إلى 40%.

وأضاف أن المصابين بفيروس كورونا دون معاناة أعراض كبيرة، يتعرضون لأمراض أخرى بعد التعافي، معلقًا: «الفيروس بيسيب في الجسم حاجات ويفضل ألا تصاب به».

واستنكر الحفلات التي يجتمع فيها أكثر من 50 شخصًا لالتقاط صورة واحدة، متابعًا: «كل يومين بنسمع عن حد في الجيش الأبيض توفاه الله، الفيروس لازال قاتلًا خاف على نفسك ووالدتك وعيالك، باقي شهرين ويجي اللقاح».