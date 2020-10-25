رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات النواب

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أدلى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشابات المسلمات بمحافظة أسوان أمام قسم أسوان أول.

وقال غلاب، إن انتخابات مجلس النواب وهي إتمام العملية الديمقراطية باكتمال غرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب اللذان تدعم بها الدولة الحديثة طريقها نحو التنمية الشاملة في مختلف المجالات والعمل على دفع عجلة الإنتاج لتدعيم أواصر وأركان الدولة الحديثة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه رئيس جامعة أسوان جموع المواطنين بأسوان للمشاركة في العرس الديمقراطي والنزول إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بكل شفافية وحيادية تامة في اليوم الثاني للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020.