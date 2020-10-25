 رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات النواب - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2020 6:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات النواب

حمادة بعزق:
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 5:46 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 5:48 م

أدلى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشابات المسلمات بمحافظة أسوان أمام قسم أسوان أول.

وقال غلاب، إن انتخابات مجلس النواب وهي إتمام العملية الديمقراطية باكتمال غرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب اللذان تدعم بها الدولة الحديثة طريقها نحو التنمية الشاملة في مختلف المجالات والعمل على دفع عجلة الإنتاج لتدعيم أواصر وأركان الدولة الحديثة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه رئيس جامعة أسوان جموع المواطنين بأسوان للمشاركة في العرس الديمقراطي والنزول إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بكل شفافية وحيادية تامة في اليوم الثاني للمرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك