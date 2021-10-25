الخارجية الروسية : حلف الناتو يهدف حصريا إلى إحتواء روسيا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية الاجتماع الأخير لمجلس شمال حلف الأطلسي "الناتو" على مستوى وزراء الدفاع، مؤكدة أن الحلف ما زال يهدف حصريا إلى إحتواء روسيا.

وذكرت الخارجية الروسية ، في بيان مقتضب اليوم/ الاثنين/ نُشر على موقعها الإلكتروني، أن اجتماعا آخر لمجلس "الناتو" على مستوى وزراء دفاع الدول الأعضاء، عُقد يومي 21-22 أكتوبر الجاري، يؤكد مرة أخرى أن الحلف بأكمله لا يزال يهدف حصريا إلى إحتواء روسيا، كما كان الحال في حقبة الحرب الباردة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية استدعت في وقت سابق من اليوم الملحق العسكري الألماني لدى موسكو وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارنباور، التي دعت "الناتو" لضرورة ردع روسيا باستخدام "التهديد النووي"، مشيرة إلى أنه تم إبلاغه أيضا بأن مثل هذه التصريحات تثير زيادة التوتر في أوروبا ولا تسهم في تطبيع الوضع.

يُذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أشار مؤخرا إلى أن حلف "الناتو" يحشد قواته إلى حدود بلاده، محذرا من عواقب مثل هذه التحركات بالنسبة لأوروبا نفسها.

ومن جانبه، صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأحد بأن بلاده رفضت التعاون مع حلف شمال الأطلسي لأن كل جهودها ذهبت سدى.